التموين: صرف 85% من مقررات السلع التموينية لشهر أبريل الجاري حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن صرف نحو 85% من مقررات السلع التموينية لشهر أبريل الجاري حتى الآن.

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى توافر 27 سلعة ‏بمخازن شركتي (العامة - المصرية)، والتي تصل إلى نحو 1500 مخزن، موضحة أنه يتم يوميا ضخ 4 آلاف طن سكر، و3 ‏آلاف طن زيت مناصفة بين العبوة زنة الـ 1 لتر، والعبوة ‏زنة الـ 800 جرام، وألف طن مكرونة، وألف طن أرز بالإضافة إلى ‏السلع الأخرى، والتي تتنوع مابين مساحيق الغسيل والسمن النباتي ‏وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع، بمنافذ الصرف التي تصل ‏عددها إلى 40 ألف منفذ.

وأكدت الوزارة، توافر كل احتياجات المواطن من ‏السلع التموينية أيضا بالمجمعات الاستهلاكية جنبا إلى جنب مع ‏‏30 ألف بقالي تمويني ومنافذ جمعيتي أيضا.

من جهته، صرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال بأن المجمعات الاستهلاكية يوجد ‏بها كافة الأصناف من السلع التي تتنوع ما بين اللحوم ‏والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من ‏السلع الأخرى، مشيرا إلى أنه تم التوجيه على ‏رؤساء الشركات ‏بالضخ اليومي للسلع بنسب كبيرة تلك الفترة وبزيادة ‏التخفيضات أيضا، مضيفا أن نظام ميكنة المجمعات الاستهلاكية ‏سمح بمتابعة المنصرف والوارد من السلع إلى المجمعات ‏الاستهلاكية ومعرفة السلع وحالة توافرها والتدخل في أية لحظة ‏لضخ السلع التي يكُثر المواطن من شرائها هذه الفترة.