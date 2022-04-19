وزير الزراعة يبحث مع مدير إحدى شركات السكر الجدول الزمني لافتتاح المصنع

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع المدير التنفيذي لإحدى شركات السكر، الموقف التنفيذي للمصنع التابع للشركة في مصر والأرض التابعة للشركة.

كما تم خلال اللقاء بحث الجدول الزمني لافتتاح المصنع المقام على مساحة 200 فدان، والذي يشمل خطي إنتاج بطاقة نحو 36 ألف طن سكر يوميا (18 ألف طن لكل خط)، والمزمع افتتاح الخط الأول في شهر مايو القادم، حيث يستوعب المصنع 900 ألف طن بنجر سنويا (500 ألف من إنتاج الأرض التابعة للشركة و400 ألف من خلال الزراعة التعاقدية مع مزارعي البنجر).

كما تناول اللقاء أيضا الموقف التنفيذي لاستصلاح واستزراع 180 ألف فدان التابعة للشركة والمستهدف زراعتها بالبنجر باستخدام أحدث أساليب وتكنولوجيا الري والزراعة.

وأكد وزير الزراعة - خلال اللقاء - أن الدولة المصرية تدعم الاستثمار الأجنبي في كافة المجالات وخاصة الزراعية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في مصر آمن وواعد.

ووجه القصير بتقديم كافة الدعم للمشروع الذي يعتبر نموذجا يحتذى للمشروعات الإنتاجية والذي يسهم في توفير فرص عمل، وكذلك انتاج سلعة استراتيجية هامة، كما وجه بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية من خلال معهد المحاصيل السكرية، وكذلك مجلس المحاصيل السكرية ومعهد الأراضي والمياه، بالإضافة إلى تفعيل منظومة الزراعة التقاعدية بين وزارة الزراعة متمثلة في مركز الزراعة التعاقدية والشركة والبنك الزراعي والمزارعين.

كما أكد وزير الزراعة ضرورة الاستفادة من المخلفات الزراعية وتفل البنجر في صناعة الأعلاف من خلال التعاون مع معهد الإنتاج الحيواني والمركز الاقليمي للأغذية والأعلاف.

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