سعفان يسلم 1823 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة الدفعة الثالثة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

سلّم محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، 1823 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة الدفعة الثالثة، حيث كانت الأولى 12166 وثيقة، والثانية 5700 وثيقة في العاصمة الإدارية لشركة أوراسكوم تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "سعفان"، خلال تسليم الوثائق بديوان عام الوزارة، إن ذلك يأتي في إطار تطبيق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، مؤكدًا حرص الدولة والقيادة السياسية على الاهتمام بالعمالة من كل الفئات بصفة عامة، والعمالة غير المنتظمة بصفة خاصة، بأن أولتها ووفرت لها كل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية في كل قطاعات العمل.

ووجه مدير المديرية بمتابعة عمل الشركات والعمالة الموجودة بداخلها وعمل ندوات توعوية وتثقيفية داخلها للتعريف بماهية العمالة غير المنتظمة، حيث أنها العمالة التى بطبيعتها متنقلة على فترات أما بالنسبة للعمالة الموجودة داخل الشركات تعمل منذ عدة سنوات فليست هي تلك الفئة وتستحق التأمين عليها باعتبارها عمالة دائمة داخل تلك الشركات.

وكلف المديرية ببدء العمل مع الشركات التي قدمت وثائق التأمين اليوم، وحصر العمالة غير المنتظمة الموجودة بداخلها ودراسة كيفية التأمين عليها مع مسئولي تلك الشركات اقتداء بتجربة شركة أوراسكوم والتي قامت بالتأمين على ما يقرب من 14 ألف عامل غير منتظم بداخلها؛ لتوفر لهم التأمين الاجتماعي والصحي والمعاش الملائم خلال فترات عملهم بداخلها وما بعدها.

ونوه بأن الفترة الحالية نشهد جميعا فيها بدء التجهيز للدورة الجديدة من انتخابات التنظيمات النقابية العمالية (2022 – 2026) وبدء الاستعداد داخل المديريات والتجهيز لأعمالها المختلفة بعد عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن الوزارة كلفت كل مديريات القوى العاملة بالمحافظات باعتبار المديريات فى حالة عمل دائم خلال الفترة ما قبل عيد الفطر وبدء العمل منذ ثاني أيام العيد لخدمة المجتمع العمالي والتنظيم النقابي المصري وتذليل وحل مشكلاته.

من جانبه، قدم مدير المديرية مدحت الغمراوي الشكر للوزير على جهوده في رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة المسجلة داخل مديريات القوى العاملة بالمحافظات، مؤكداً ان الدولة وضعت تلك الفئة نصب أعينها لتوفير حماية ورعاية تجتماعية وصحية وتأمينية مختلفة لهم.

وأضاف أن المديرية قامت بالتواصل مع الشركات لعمل 1823 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بشركة المراسم الدولية للتطوير العقاري، وشركة باور إيجيبت، وشركة أحمد عبد الحفيظ للمقاولات، والمجموعة المصرية، وشركة الطيب للخدمات، تغطى هذه الوثائق حالات العجز الكلى المستديم والجزئي وحالات الوفاة ، كما تم تسليم 11370 وثيقة للعاملين بشركة أوراسكوم وبديوان عام الوزارة.

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