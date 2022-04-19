الجيزة تطرح أكبر منافذ بيع الخضروات والفاكهة بالطالبية - قائمة بالأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكبر منافذ بيع الخضروات والفاكهة التجزئة بأسعار الجملة واللحوم والسلع الغذائية والمخبوزات، تحت شعار لا للغلاء وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثلها في الأسواق الخارجية والذي أقامته محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية لتوفير كافة احتياجات المواطنين.

وقال المحافظ، في بيان اليوم، إن المنفذ مقام بنهاية شارع العريش نطاق حي الطالبية ويضم ٢٧ باكية لبيع الخضروات والفاكهة التجزئة بسعر الجملة الي جانب اللحوم والسلع الغذائية وغيرها من الاحتياجات اليومية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وجاءت قائمة الأسعار داخل المنفذ على النحو التالي:

- كيلو الطماطم ٩ جنيهات.

- كيلو الباذنجان ٩ جنيهات.

- كيلو البصل ٢ ونصف.

- كيلو الفلفل ٩ جنيهات.

- كيلو ورق العنب ٢٥ جنيه.

- كيلو الثوم ٢ ونصف.

- كيلو البطاطس ٥ جنيهات.

- الكرنب ١٠ جنيهات.

- كيلو الموز ١٠ جنيهات.

- كيلو الخيار ٥ جنيهات.

- كيلو التفاح المستورد ١٨ جنيه.

- كيلو الكنتالوب ١٢ جنيه.

- كيلو البرتقال ٣ جنيه.

- كيلو اللحم البلدي الكندوز ١١٠ جنيه.

- كيلو اللحم البلدي الجاموسي ١٠٠ جنيه.

- كيلو اللحم البلدي الضاني ١٢٠ جنيه.

وتتحمل محافظة الجيزة تكاليف النقل من سوق الجمله ويتم البيع التجزئة بسعر الجمله للتسهيل على المواطنين.