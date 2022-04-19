الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات سكنية بـ"سكن مصر" بالمنصورة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات سكنية (196 عمارة سكنية)، بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط بمدينة المنصورة الجديدة، وتنفيذ 11.232 وحدة سكنية (468 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ ببعض المواقع تخطت 95 %.

وأضاف أنه تم تنفيذ 58 عمارة بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي، بجانب تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبه متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة)، وتخطت نسبة التنفيذ ببعض المواقع 95%.

جاء ذلك خلال متابعة الوزير اليوم الثلاثاء، للموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، ومنها مشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، و"JANNA"، ومشروع الإسكان المتميز، ومشروع الفيلات، ومشروعات المرافق، وغيرها.

وأكد وزير الإسكان أن مدينة "المنصورة الجديدة" تُعد نافذة الدلتا السياحية، وتضم أنواع الإسكان المختلفة: (إسكان سياحي، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعي)، وتشتمل على جميع الخدمات اللازمة، بجانب جامعة إقليمية.

وأوضح أنه جار الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، بطول 4.2 كم، ويضم الكورنيش (ممشى - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال)، كما تضم المدينة عدداً من المشروعات الخدمية، وتشمل (2 مدرسة تعليم أساسي - مركز صحي - 8 أسواق تجارية - مركز شرطة وإطفاء - غيرها).

وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، والتي تقع على مساحة 127 فداناً، وتضم الجامعة (كلية المعاملات القانونية الدولية وكلية إدارة الأعمال – كلية علوم وهندسة المنسوجات – كلية هندسة 1 – كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – كلية هندسة 2 – كلية طب الفم والأسنان وكلية العلوم – الطب البشرى – كلية صيدلة وكلية علوم – المكتبة المركزية والخدمات الطلابية – مبنى الإدارة وقاعة المؤتمرات – المستشفى الجامعي - مستشفى طب الفم والأسنان – صالات رياضية ومعارض خارجية مفتوحة)، وتم تشغيل كلية المعاملات الدولية وإدارة الأعمال، خلال العام الدراسي الحالي.

ولفت إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة، بطاقة 160 ألف م3/يوم، على مساحة 22 فداناً، كما تم الانتهاء من محطة محولات الكهرباء 500 ميجا فولت أمبير (مرحلة أولى بطاقة 300 ميجا فولت أمبير، على مساحة 14 فداناً)، بجانب تنفيذ شبكات المياه والصرف والري وصرف المطر، وأعمال الطرق.

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