شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تسلم سلسلة "رؤية" للمجموعة الثانية من الفائزين فى مسابقة "شهر القرآن".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت مديريات الأوقاف 8 فائزين من المجموعة الثانية في مسابقة شهر القرآن الذين فازوا بجوائز الإجابات اليومية، في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حيث تم تكريم الفائزين بتسليمهم مجموعة متميزة من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير ، وسيتم صرف الجائزة المالية لهم خلال أيام.

ونشرت وزارة الأوقاف أسماء الفائزين وصور لتسليمهم سلسلة "رؤية" وهم :

1. الدكتورة/ عبير السيد علي الدواخلي صيدلانية الغربية.

2. الأستاذ/ أحمد ممدوح طلعت عبد الخالق حاصل على بكالوريوس زراعة القليوبية.

3. الأستاذ/ إبراهيم سعودي عبد الحفيظ سعودي طالب جامعي الإسماعيلية.

4. الأستاذ/ محمد خيرت عبد البديع عبد اللطيف خطيب مكافأة بني سويف.

5. الأستاذة/ نادية عطا أحمد مدين محامية المنيا.

6. الأستاذ/ أسامة بدر إسماعيل محمد الطويل الشرقية.

7. الشيخ/ محمد أحمد إبراهيم نوفل واعظ عام بالأزهر الدقهلية.

8. الشيخ/ السعيد مصطفى يوسف خلف إمام وخطيب مطروح.

وفى سياق متصل نشرت وزارة الأوقاف، أسماء الفائزين في مسابقة المواهب الكبرى فرع الخطابة وجائزة كل منهم ، وهم : "محمد أحمد على عبد المجيد القليوبية إمام وخطيب 2000 جنيه، محمود علي علي أحمد برايا الدقهلية مدرس بكلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة - جامعة الأزهر 1500 جنيه".