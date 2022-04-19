شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للطفولة والأمومة يتدخل فى واقعة فتاة البلكونة ويتقدم ببلاغ للنيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة رصده و متابعته للواقعة الخاصة (بفتاة البلكونة) وذلك منذ تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس، حيث رصدت وحدة الرصد التابعة للإدارة العامة لنجدة الطفل فيديو لفتاة تلقى من شرفة منزل من مكان غير معلوم ومحدد، من رجل غير معلوم هويته.. هل هو والدها أم شقيقها.

وأشار المجلس إلى أنه تم إحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام لاتخاذ اللازم حيال هذه الواقعة المؤسفة وفتح تحقيقا قضائياً فيها .. حيث تمت إحالتها إلى المستشار المحامي العام لنيابة أكتوبر الكلية "التابع لدائرتها مكان ارتكاب الواقعة".

ويعلن المجلس عن كامل دعمه ومساندته القانونية والنفسية لهذه الطفلة، ويستنكر هذه الواقعة المؤسفة وما لحق بها من ضرر، ويؤكد المجلس أنه يتابع عن كثب كل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كل ما يخص قضايا العنف ضد الأطفال، وذلك من خلال وحدة الرصد والإعلام بالإدارة العامة لنجدة الطفل والتي تعمل على مدار 24 ساعة.

ويناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة المواطنين بضرورة التواصل معنا للإبلاغ عن كافة الانتهاكات الخاصة بالأطفال عبر آليات استقبال الشكاوى وهي خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق الواتس اب على الأرقام 01102121600 ، 01016609579 أو من خلال تطبيق نبتة مصر. أو من خلال خاصية الرسائل عبر الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة. وذلك في سرية تامة حفاظا على هوية المبلغين.