شكرا لقرائتكم خبر عن "المخدرات رحلتها قصيرة" بمشاركة محمد صلاح تتجاوز 7 ملايين مشاهدة بعد 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الإعلان الذى أطلقه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وشركة "مديا هب" ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات" تحت عنوان "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش" بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي، تفاعلا كبيرا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغ عدد مشاهدى الإعلان على الصفحة الرسمية للصندوق " فيس بوك "أكثر من 7 مليون مشاهدة خلال أول 5 أيام من إطلاقه، كما تفاعل الكثير مع الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى " تويتر و فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب" وأكثر من 3000 شير من جانب المتابعين و22 ألف تفاعل، حتى الآن وأن جميع غالبية التعليقات إيجابية لمكافحة الإدمان أبرزها "بلاش تجرب .. المخدرات وهم كبير .. خدعوك فقالو عن المخدرات".

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قد أطلقت مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوي من المخدرات"، بحضور محمد السعدى عضو مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ورئيس مجلس ادارة شركة مديا هب وبمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي وخلال فاعليات إطلاق حملة أنت أقوى من المخدرات " تحت عنوان "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش"، تم استعراض أهداف الحملة ونتائجها المتحققة على مدار المراحل السابقة وعرض فيديو عن المرحلة الجديدة ،وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لتوعية الشباب ويستهدف التوعية بأضرار المخدرات.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن هناك تفاعلا كبيرا مع إعلان حملة " المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش".. أنت أقوى من المخدرات " من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وجميعها إيجابية عن مكافحة المخدرات، كما ساهمت فى رغبة الشباب فى التقدم للعلاج من تعاطى المخدرات وهو ما ظهر من زيادة عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن “16023” لعلاج مرضى الإدمان والتعاطي عقب إطلاق الحملة حيث يعمل الخط الساخن على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع ويتم تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة.

تدور أحداث الإعلان حول تأثير المخدرات اللحظي والوهمي علي عقل واحساس المتعاطين من مختلف فئات المجتمع من الشباب والفتيات والعمال والموظفين والسائقين .. وبين بداية الرحلة و الإحساس الوهمي بالنشوة يكون السقوط في براثن الإدمان وتكبد الكثير من الخسائر النفسية والاقتصادية والبدنية أسرع مما نتخيل حتى يظهر كابتن محمد صلاح في نهاية الإعلان ممسكا بيدي أحد الشباب لإبعاده عن الوقوع في براثن الإدمان مرددا "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش" .. أنت أقوى من المخدرات ".