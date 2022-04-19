شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: الاحتلام والأكل أو الشرب ناسيا والعطور لا تفسد الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت دار الإفتاء المصرية، نشر الفتاوى الخاصة بالصيام وأحكامه ومبطلات الصوم، حيث أشارت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ثلاثة أشياء لا تفسد الصيام، وهى: "الاحتلام، الأكل والشرب ناسيًا، العطور والروائح".

كما أكدت دار الإفتاء المصرية، في فتوى أخرى أنه يجوز للمرأة تناول الأدوية التي تؤخر الحيض لتصوم شهر رمضان كاملا ما لم يثبت ضرر ذلك طبيا والأولى ترك ذلك.

وأكدت دار الإفتاء المصرية فى وقت سابق، أن الصيام ركن من أركان الإسلام الخمس لقوله صلى الله عليه وسلم: «بُنِى الإِسْلَامُ عَلَى خَمْس شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، والمسلم مخاطب ومكلف من وقت بلوغه أن يلتزم بهذه الأركان التى منها صيام شهر رمضان، ويكون البلوغ للفتى بالاحتلام وللفتاة بظهور الحيض، فإن لم يظهر ذلك منهما فببلوغ خمس عشرة سنة قمرية لكليهما".

فيما قالت دار الإفتاء المصرية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" إن من مكروهات الصيام: "المبالغة فى المضمضة والاستنشاق، أن يجمع الصائم ريقه ويبتلعه، الحجامة، القُبْلَة التي تُحرِّك الشهوة"، كما أوضحت الدار فى منشور سابق لها، أفضل السنن فى شهر رمضان، قائلة :"الخشوع فى العبادة، كظم الغيظ والعفو عن الآخرين"، من أفضل السنن فى شهر رمضان المبارك، وفى منشور آخر أوضحت فضل شهر رمضان، حيث قالت: "أُنزل فيه القرآن، وفيه ليلة هى خير من ألف شهر (ليلة القدر).