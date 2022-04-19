شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تسلم 123 عقد عمل لذوى الهمم فى إطار "حياة كريمة" بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة 123 عقد عمل لذوى الهمم والعزيمة مقدمة من شركات القطاع الخاص، وفرتها مديرية القوى العاملة بالقاهرة، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ5% المقررة لهم، بحضور أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، ومجدى عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، ومدحت الغمراوى مدير المديرية، وأحمد نظمى وكيل المديرية، وأشرف مرزوق معاون الوزير.

وقال الوزير فى كلمته "إن الدولة تضع أبناءها من ذوى القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى 2018 عامًا لذوى القدرات الخاصة، ما أعطى حافزًا كبيرًا، ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كل الوزارات والجهات، فأطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوى القدرات الخاصة".

ووجه الوزير مديرية القوى العاملة بضرورة زيادة أعداد عقود العمل المقدمة قادرون باختلاف، لإعطائهم الفرصة لدخول سوق العمل ودمجهم بداخله مع غيرهم من الأصحاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأضاف الوزير أن القيادة السياسية أطلقت عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى، الذى لا يعنى مؤسسات وجمعيات خيرية تقدم مساعدات لبعض المواطنين، وإنما كل فرد موجود فى المجتمع مسئول وله دور تجاه الآخر، يكترث به ويحافظ على مصالحه ولا يضره، ويعينه على حل مشكلاته، ويقف بجانبه فى أوقات أزماته، بناء على تعليمات الأديان السماوية والرسل، داعياً الجميع التكاتف مع بعضنا البعض لنعيد للمجتمع المدنى المصري قوته ونقائه ونحصل على رضا المولى عز وجل.

بدوره أكد مدير المديرية على أن المديرية تولى اهتماماً خاصاً بالقادرون باختلاف على كل الأوجه بتوفير فرص عمل لائقة لهم، حيث تم توفير 123 فرصة عمل خلال شهر يتم تسليمها اليوم، لتوفير حياة كريمة لتلك الفئة بناء على تعليمات وزير القوى العاملة.