شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بالكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس قرارا بتعيين الدكتور دينا فاروق أبو زيد، رئيسا لمجلس قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب اعتبارا من 202/4/17 ولمدة ثلاث سنوات. كما أصدر رئيس جامعة عين شمس قرار بقيام الدكتورة منى صلاح الدين حسين، الأستاذ المساعد بكلية التربية بأعمال رئيس مجلس قسم اللغة الإنجليزية ولمدة عام اعتباراً من 2022/4/12 ولمدة عام. كما أصدر قرار بتعيين الدكتور محمد سيد حسن عبد السيد رئيساً لمجلس قسم الفلسفة وعلم الاجتماع بكلية التربية اعتباراً 2022/5/12 ولمدة عام.

وقراراً بتجديد تعيين د. سماح خالد عبد القوى محمد زهران رئيساً لمجلس قسم تربية الطفل بالكلية البنات إعتباراً من 2021/12/19 ولمدة ثلاثة سنوات. كما أصدر قرار بتعيين الدكتورة أمل حسين محمد حمزة، رىيساً لمجلس قسم الكيمياء الحيوية والتغذية بكلية البنات اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١٧ ولمدة ثلاثة سنوات، وقرار بتجديد د. جيهان فاروق فؤاد محمد رىيساً لمجلس قسم اللغة الإنجليزية بكلية البنات اعتباراً من ٢٠٢١/١٢/٣٠ ولمدة عام، و قرار بقيام د. ايمان حافظ إبراهيم الأستاذ المساعد بكلية البنات بأعمال رئيس مجلس قسم الرياضيات اعتباراً من ٢٠٢١/١٢/٣٠ ولمدة عام.

كما أصدر قرار بقيام د. سهام محمد محمد هشام الأستاذ المتفرغ بكلية البنات بأعمال رئيس مجلس قسم الجغرافيا اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١٧ ولمدة عام،و قراراً بتعيين د. منال حمدي محمود السيد رئيساً لمجلس قسم طب الأطفال بكلية الطب، اعتباراً من ١٧ أبريل ٢٠٢٢ وحتى ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ تاريخ بلوغها السن القانوني.

وأصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قراراً بقيام الدكتورة حنان السيد عبد القادر زيدان - الاستاذ المساعد بكلية الدراسات والبحوث البيئية بأعمال رئيس مجلس قسم العلوم التربوية والاعلام البيئي بالكلية اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/٢٤ ولمدة عام،و قراراً بتجديد تعيين الدكتورة نادية محمد حمدى محمد الحفني - رئيساً لمجلس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة اعتباراً من ۲۰۲۱/۱۲/۱۸ ولمدة عام،و قراراً بقيام الدكتورة سارة ابراهيم صالح محمد - الاستاذ المساعد بكلية الصيدلة بأعمال رئيس مجلس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بالكلية اعتباراً من ٢٠٢٢/٤/١٧ ولمدة عام.