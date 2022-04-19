شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 100 ألف شنطة مواد غذائية على المستحقين فى 6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع 100 ألف شنطة مواد غذائية رابعة على المستحقين من خلال المديريات الإقليمية وبمشاركة وزارة التضامن الاجتماعى، وبحضور المحافظين أو نوابهم، أو رؤساء المدن والأحياء، ليبلغ إجمالى ما تم توزيعه حتى تاريخه (400) ألف شنطة غذائية، وذلك فى ضوء الإسهام المجتمعى لوزارة الأوقاف انطلقت بشائر الخير لتوزيع نصف مليون شنطة غذائية وبالتنسيق مع كل من وزارتى التموين والتضامن الاجتماعى، والمحافظين، بواقع 2000 طن "ألف طن سكر + ألف طن أرز" خلال شهر رمضان المبارك 1443هـ / 2022م.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أنه تم توزيع المائة ألف شنطة غذائية الرابعة على النحو التالي:

1. القاهرة – 25000 شنطة

2. بني سويف – 22000 شنطة

3. الفيوم – 21000 شنطة

4. سوهاج - 20000 شنطة

5. أسوان - 7000 شنطة

6. أسيوط - 5000 شنطة

الإجمالي - 100000 شنطة

وأكدت الوزارة خلال عملية التوزيع على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) فى أن اختصنا بخدمتهم، كما شددت ما أكدنا على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

كما أكدت وزارة الأوقاف، على أنه سيتم التوزيع تباعًا على المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية، والإعلان الرسمى على موقع الوزارة.