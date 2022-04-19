شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانا الأسقفية يدعوان شيخ الأزهر لافتتاح مركزًا للدراسات الإسلامية المسيحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اليوم الثلاثاء، الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية والدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الشرفى، وذلك بمقر مشيخة الأزهر الشريف.

وقدم مطرانا الكنيسة الأسقفية، خلال اللقاء، دعوة للإمام الأكبر لحضور افتتاح المركز المسيحى الإسلامى للتفاهم والشراكة الذى تفتتحه الكنيسة فى السابع والعشرين من أبريل الجارى، بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بغرض دفع مجال الحوار الإسلامي المسيحي في مصر والشرق الأوسط، وتقديم مبادرات مجتمعية من شأنها التأكيد على التعايش المشترك بين المسلمين والمسيحيين على أن يعمل المركز الجديد بالتنسيق مع جامعة الأزهر والمؤسسات الإسلامية الرسمية.

من جانبه أكد دكتور سامى فوزى رئيس الأساقفة على العلاقات القوية التى تجمع الكنيسة الأنجليكانية بمشيخة الأزهر الشريف فى مجال الحوار الدينى، لاسيما اتفاقية الحوار الأنجليكاني الإسلامي التي تم توقيعها بين رئيس أساقفة كانتربري وشيخ الأزهر عام 2001.

فيما أعرب الإمام الأكبر عن سعادته بافتتاح المركز متمنيًا أن يسهم فى دعم العلاقات الإسلامية المسيحية، مؤكدًا إيفاده قيادات إسلامية رفيعة كمندوبين عنه لحضور حفل افتتاح المركز الأسبوع المقبل.

وكان رئيس الأساقفة قد التقى شيخ الأزهر أكتوبر الماضى بصحبة جاستن ويلبى رئيس أساقفة كانتربرى، حيث استقبل الإمام الأكبر وفدًا أنجليكانيا ضم عددا من كبار الشخصيات في الكنيسة بمصر والعالم.