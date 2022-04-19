شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى مالابو يلتقى وزير الصحة والشئون الاجتماعية الغينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير حداد عبد التواب الجوهري، سفير جمهورية مصر العربية في مالابو، وزير الصحة والشئون الاجتماعية الغيني Diosdado Nsue Milang، لبحث فرص التعاون بين مصر وغينيا الاستوائية في المجالات الطبية والدوائية.

هذا، واستعرض السفير المصري الترتيبات الجارية لعقد المعرض والمنتدى الطبي الإفريقي الأول African Health ExCon الذي سيعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، والذي تنظمه هيئة الشراء الموحد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، مما سيتيح للأشقاء الأفارقة الفرصة للتعرف على الإمكانيات المصرية في مجال التصنيع والتصدير للمنتجات الدوائية والتجهيزات الطبية المختلفة إلى الدول الإفريقية الشقيقة. كما أكد على أهمية تعزيز التعاون مع غينيا الاستوائية في مجال الدورات الطبية والمنح الدراسية المتخصصة في المجالات الطبية والدوائية.

ومن جانبه، أشاد الوزير الغيني بمستوى المنح المقدمة إلى بلاده وإلى ما يلمسه شخصياً من استفادة وتطوير في إمكانيات المتدربين في المراكز والجامعات المصرية في مجالات الطب والتمريض والمجالات الدوائية؛ كما أشار إلى اعتزازه بفترة دراسته الجامعية في مصر بكلية طب القصر العيني وحصوله على درجة الماجستير من نفس الجامعة.