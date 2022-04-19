شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة يجتمع برؤساء لجان المراقبة استعدادا لامتحانات الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء لجان النظام والمراقبة استعداداً لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى "الدور الأول" للعام الدراسي 2022، بحضور سميه الخطيب وكيل المديرية وأمل مبروك مدير عام التعليم العام وأشرف وحيد، مدير المطبعة وسحر مصطفى مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات.

وأكد وكيل الوزارة على الالتزام بكافة التعليمات الواردة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليمات والقرارات الوزارية والنشرات والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وبشان تقليل إعداد الطلاب باللجان الفرعية بكل مدرسة ليصبح 14 طالب والمحافظة على المسافات الأمنه بين الطلاب.

كما يتم تنفيذ كافة التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة والسكان بشأن فيروس كورونا المسجد وتعليق لوحات ارشادية للطلاب والمعلمين بأماكن واضحة وظاهرة للجميع للتوعية بذلك.

وشدد "سلومة" على اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لتأمين مقار اللجان من حيث الصلاحية وسعة فتحات الدخول وسلامة الأسوار والإضاءة مع توفير مصدر مائى للإطفاء وتوفير وسائل الاتصال وسيارة إسعاف مجهزة.

والتأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتطهير وتعقيم جميع اللجان ومقار التصحيح بصفة يومية وتشغيل بوابات التعقيم وارتداء الكمامات لجميع الطلاب والمعلمين ومقدري الدرجات وتوفير ماكينات لرش وتطهير اللجان والحجرات يومياً مع تعقيم وتنظيف دورات المياه بصفة دورية ومستمرة.

وشدد على الالتزام التباعد بين مقدرى الدرجات وسرعة الانتهاء من التصحيح وبدقة أولاً بأول مع زيادات الحجرات وعلي كل معلم استخدام أدواته الشخصية وتستعمل لمرة واحده فقط.

الجدير بالذكر أنه تم اعتماد جدول امتحان الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الثانى الدور الأول 2022 من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والتى ستبدأ خلال الفترة من السبت الموافق 14 حتى الخميس 19 مايو 2022م

كما سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة العملية الامتحانية بكل مدارس وإدارات الجيزة المختلفة لحل وتلافى أى مشكلة تعوق الامتحانات والعمل علي حلها فورا.