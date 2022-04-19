شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، لمتابعة موقف توافر السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وايهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزى، ومحمد عامر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزى.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتى فى إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التى يتم عقدها لمتابعة الموقف الخاص بتوافر السلع المختلفة فى الاسواق على مستوى الجمهورية، بما يلبى احتياجات ومتطلبات المواطنين منها، والتأكد من وجود مخزون لتلك السلع الاستراتيجية، خاصة القمح، والأرز، والسكر، والزيت، واللحوم والدواجن والأسماك، بكميات تكفى استهلاك مدد آمنة، وذلك فى ظل ما نشهده من تطورات وتداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد رئيس الوزراء، فى هذا الصدد، الاستمرار فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى المصرى، لاتاحة التمويل اللازم لتوفير السلع وتأمين مخزون استراتيجي منها، بكميات تكفي احتياجات المواطنين لمدد لا تقل عن متوسط ٦ أشهر، منوهاً كذلك إلى جهود التوسع فى اقامة المنافذ الثابتة والمتحركة بالتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص، لاتاحة السلع للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود توفير مختلف مستلزمات الانتاج، وما يتم من تعاون وتنسيق بين مختلف أجهزة وجهات الدولة فى هذا الصدد، بما يضمن اتاحة تلك المستلزمات، لا سيما ما يتعلق منها بالقطاع الصناعى، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، ومواكبة لخطط الدولة الخاصة بزيادة الانتاج.