شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة الشكاوى الحكومية تستجيب للمواطنين بشأن صيانة وتطوير كوبرى عرابى بشبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لشكاوى عدد من المواطنين بشأن ضرورة تكثيف الجهود لصيانة كوبرى عرابي بحي غرب شبرا الخيمة من أجل التخفيف من معاناة الأهالي والمارة بالمنطقة حيث يعتبر الكوبري شرياناً رئيسياً للربط مع السكك الحديدية ومترو الأنفاق وطريق مصر الإسكندرية الزراعي.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة تلقت عدة شكاوى، بالإضافة إلى رصد مقطع مُصور مُتداول على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بشأن سقوط سيارة أجرة لنقل الركاب "ميكروباص" من أعلى الكوبري، وتحديدًا بالقرب من محيط كلية الزراعة بالمنطقة، هاوية على إحدى السيارات الملاكي المارة أسفل الكوبري بالطريق الموازي له، وهو ما أدى إلى تهشم السيارتين، وذلك لعدم اكتمال الحاجز الأسمنتي لأحد جانبي الكوبري.

وأضاف: عقب تلقي الشكاوى ورصد مقطع الفيديو الخاص بالحادث، تم التواصل مع محافظة القليوبية حيث أفادت أنه فور وقوع الحادث حرص اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على الانتقال لمحل الشكوى، وتبين عدم اكتمال الحاجز الأسمنتي لأحد جانبي الكوبري، وعليه تم وضع شريط تحذيري وحواجز مؤقتة بالمنطقة غير المكتمل بها الحاجز.

وأشار مدير المنظومة إلى أنه في إطار متابعة الموقف اليوم، أفادت محافظة القليوبية بتوجيه المهندسين الاستشاريين بالشركة المنفذة لسرعة تنفيذ أعمال صيانة الكوبري والتي تتضمن أعمال بناء وصب السور الخرساني لجانب الكوبري، وجار تكثيف الأعمال على مدار اليوم لإنهائها مع وضع طبقة ربط بين الكوبري والجزء المنتهي صبه من السور مع تركيب الحواجز الحديدية له لتأمين السيارات والمارة.

ولفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن هذه الاستجابة تأتي في إطار سرعة تعامل المنظومة مع ما يتم تلقيه أو رصده من شكاوى وبلاغات بشأن أي مظاهر قد تنذر بوقوع أضرار على أرواح وممتلكات المواطنين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.