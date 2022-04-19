شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يصدر توقعاته بتراجع نمو الاقتصاد العالمى بعد الحرب فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بعد الحرب في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتوقع صندوق النقد الدولى، انكماش اقتصاد روسيا 8.5% في 2022 و 2.3% في 2023، كما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2022 من 4% إلى 3.7%.

وأكد صندوق النقد الدولى، تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في 2022 من 6.1% في 2021.

وفى وقت سابق دعت وزارة الدفاع الروسية، كتائب (آزوف) الأوكرانية في ماريوبول إلى إلقاء السلاح والاستسلام وفق نظام تهدئة يبدأ اليوم من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان اليوم الثلاثاء، أنه "بالنظر إلى الوضع الكارثي في مصنع آزوف ستال للمعادن، بالإضافة إلى الاسترشاد بالمبادئ الإنسانية البحتة، تدعو القوات المسلحة الروسية مرة أخرى مقاتلي الكتائب القومية والمرتزقة الأجانب من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو وقف أي أعمال عدائية والاستسلام وإلقاء أسلحتهم".

ونشرت الوزارة ، بحسب شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية، آلية تنفيذ خروج المسلحين، تتضمن إنشاء اتصال مستمر بين الجانبين الروسي والأوكراني من أجل تبادل المعلومات وإعلان "نظام تهدئة " بين مقاتلي الكتائب والمرتزقة الأجانب وبين القوات المسلحة الروسية وقوات دونيتسك الشعبية والتقيد الصارم من كلا الطرفين.