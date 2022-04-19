نجت من الموت بأعجوبة.. شاهد فتاة تسقط بين القطار ورصيف المحطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - وكالات

كادت فتاة أن تفقد حياتها أسفل عجلات أحد قطارات العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، لكنها سقطت ما بين القطار والرصيف وفلتت من الموت بأعجوبة.

ووثقت كاميرات محطة "الاستقلال" لحظة ترنح الفتاة من حائط كانت تستند عليه حتى وقوعها بمُحازة القطار والرصيف، وتبين أنه اختل توازنها فجأة وتحركت بخطوات غير مستقرة قبل سقوطها أسفل القطار.

وقالت الفتاة وفق تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية"، إنها لا تعرف كيف بقيت على قيد الحياة بعد الحادث المميت، منوه إلى أن الحادث كان صعبًا على المتواجدين بمحطة القطار نظرًا لصعوبة ما حدث "بعضهم وضع أيديهم على وجههم".

وعن سبب ما جرى أكد "كانديلا: "عانيت من هبوط مفاجئ في ضغط الدم وأغمي علي".

وتابعت: "حاولت تحذير الشخص الذي أمامي لكن لا أتذكر أي شيء آخر، بما في ذلك اللحظة التي اصطدمت فيها بالقطار.

وأضافت: "لا أعرف كيف أنني لا زلت على قيد الحياة.. ما زلت أحاول فهم كل شيء".