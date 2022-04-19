"أغواها بحبه".. تأجيل محاكمة المتهم بهتك عرض فتاة في حلوان لـ18 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الثلاثاء، تأجيل محاكمة طالب، لاتهامه بهتك عرض طفلة بأن أغواها بحبه لها حتى وقعت فريسة له بمنصة التواصل الاجتماعي فيس بوك، لجلسة 18 يونيو.

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولي، ومصطفى حسن أبو قوره، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بأنه في غضون عام 2020 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة وحال كون المجني عليها طفلاً وقت تعرضها للخطر وارتكاب المتهم الواقعة عليها واقع المجني عليها، بغير رضاها جنسياً حال كونها لم تبلغ 18 عام ، بأن هتك عرضها بعد أن اوهمها بحبه ورغبته في زيجتها فتبادلته ذلك ولم تك تعلم بنواياه الشيطانية فسقطت في براءتها، بأن اعتاد كشف عورتها المصونة المحمية قانوناً وإقامة علاقة جنسية معها غير كاملة عبر تطبيق فيسبوك بموقع التواصل الاجتماعي، فهدد المجني عليها بإفشاء أمور مخلة بالشرف لها ولما كان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو إقامة علاقتهما الغير الشرعية.

وأضاف أمر الإحالة بأن المتهم أكره المجني عليها على عقد زواج عرفي دون رضاها أو رضا ذويها فاعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن توصل لصور ومقاطع مرئية لها بغير رضاها عبر هاتفه الجوال مهددا المجني عليها بنشر صورها لحملها على إقامة علاقة جنسية.

وأوضح أمر الإحالة بأن المتهم تسبب عمداً في إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات واعتدي على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري، وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، واصطنع حسابا إلكترونيا عبر الفيس بوك ونسبه زوراً للمجني عليها واستخدمه في أمور مسيئة إليها فعرض حياتها وأخلاقها للخطر.

وكشفت شهادة مجري تحريات القضية نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة حلوان بتوصل تحرياته لصحة الواقعة كما جاء بأقوال المجني عليها وعزي قصد المتهم مواقعتها جنسياً كرهاً عنها وتضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية بأن المتهم أقر بالتحقيقات ارتكابه الجريمة.