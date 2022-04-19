تأجيل محاكمة 3 متهمين بالشروع في قتل أشقائهم بحلوان لـ24 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة الاستئناف، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بالشروع في قتل أشقائهم بحلوان، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء الدين شوقي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولي، ومصطفى حسن أبو قوره، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بأنهم في سبتمبر الماضي بدائرة قسم حلوان بمحافظة القاهرة، شرع المتهم الأول والثاني في قتل المجني عليه، عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد بأن احتد الحديث بينهما والمجني عليه فتعدا عليه ضرباً، مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء" سكاكين"، بمناطق متفرقة بعموم جسده محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، قاصدين من ذلك قتله إلا أنهما خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا سلاحين أبيضين "سكاكين" بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية في التعدي على المجني عليه.

وأضاف أمر الإحالة بأن المتهم الثالث شرع في قتل المجني عليه عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن احتد الحديث بينهما فتعدى عليه ضرباً مستخدماً في ذلك سلاح أبيض سكين بمناطق متفرقة بعموم جسده، محدثاً إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، قاصداً من ذلك قتله إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.