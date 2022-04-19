الجثة اكتشفت بعد 30 دقيقة.. تفاصيل مصرع سائق داخل محطة غسل سيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

لقيَّ رجل أمريكي مصرعه في حادثة بشعة داخل محطة الغسل الآلي للسيارات بولاية كاليفورنيا.

وذكر موقع "نيوز ويك" الأمريكي، أن الحادث وقع عندما غادر السائق سيارته من طراز "سيون إكس بي" داخل محطة الغسل الآلي، فأصيب بجروح خطيرة للغاية.

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغًا بشأن حادثة في محطة آلية لغسل السيارات في مقاطعة إسكونديدو، حيث عثر عناصرها على رجل مصاب بجروح خطيرة يبلغ من العمر (56 عاما) في المحطة، مضيفة أن جثة الرجل تركت لنحو 30 دقيقة قبل اكتشافها.

كشفت التحقيقات الأولية ترجَّل من سيارته داخل مكان الغسل الذي يضيق بسبب وجود السيارة داخله، فلم يستطع الخروج وانطلق جرس الإنذار لكن لم ينتبه أحد لمدة 30 دقيقة قبل أن يلاحظ زبون ويبلغ الشرطة.

وحاولت فرق الإنقاذ إسعاف الرجل، لكنه توفي متأثرا بجروحه، فيما قالت الشرطة إنها لا تعلم سبب خروج الرجل أثناء غسل السيارة.