الإعدام والمؤبد لـ3 متهمين في قضية استعراض القوة وقتل مواطن بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار ممدوح طمبوشة، بمعاقبة المتهم الأول حضورياً، وبإجماع الآراء بالإعدام شنقاً، والسجن المؤبد للمتهمين الثاني والثالث، وبراءة المتهم الرابع، في قضية استعراض القوة وقتل مواطن بحلوان.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 25720 لسنة 2021 جنايات حلوان، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين المتواجدين بمسرح الواقعة، مستخدمين في ذلك أسلحة نارية بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلهاب الأذى بهم وفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم، وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد وقعت بناءً على تلك الجريمة جناية وجنحة أخرين، بأنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه، عمداً مع سبق إصرار وترصد انتقاماً منه، فأحدثوا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.