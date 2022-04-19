توصيلة الموت.. ضبط شخصين استدرجا سائق وقتلاه في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ملابسات تغيب سائق، إذ تبين أن شخصين استدرجاه لتوصيلهما لمحل سكن أحدهما، وقاما بخنقه حتى فارق الحياة، ثم قاما بإلقاء جثته بأحد المجاري المائية والاستيلاء منه على المركبة.

تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بتغيب شقيقه (سائق مركبة "توك توك") عقب خروجه بمركبة "التوك توك" قيادته للعمل.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، والتي أسفرت جهوده إلى وراء ارتكاب الواقعة (شخصان، مقيمان بدائرة القسم). حيث استقل المتهمان مركبة "التوك توك" قيادة المتغيب لتوصيلهما لمحل سكن أحدهما وحال سيرهم بدائرة القسم قاما بخنقه باستخدام قطعة قماش حتى فارق الحياة، ثم قاما بإلقاء جثته بأحد المجاري المائية بدائرة القسم والاستيلاء منه على المركبة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهما العثور على جثة المتغيب وضبط (مركبة التوك توك المستولى عليها)، وأضافا بتخلصهما من الأداة المُستخدمة في الواقعة بإلقائها بأحد بالمجرى المائي المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.