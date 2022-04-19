جبالي: مجلس النواب لا يسكت عن أية مخالفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن المجلس لا يسكت عن أية مخالفات، مؤكدًا أن أية مخالفات يتم تشكيل لجان مشتركة من الأجهزة الرقابية لفحصها.

وأوضح جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، أنه في حالة ثبوت المخالفات تتم إحالتها إلى النيابة العامة، واتخاذ كل الإجراءات وفقًا للقانون.

وأكد رئيس المجلس أن النواب لديهم كل الأدوات الرقابية لمواجهة أية مخالفة.

جدير بالذكر أن النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أوضح أن الحديث عن وصول حجم الفساد إلى 460 مليار جنيه "كلام خاطئ"، لأن الموازنة كلها 2 تريليون.

وأكد عمر أن رفض بعض الأعضاء الحساب الختامي الذي صرفه، معناه رفض التوصيات التي صدرت عن لجنة الخطة والموازنة والتي تضمنت العديد من الملاحظات لمواجهة كل المخالفات.

وتدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي، موضحًا أن هناك فارقًا بين رفض تقرير اللجنة وما ورد به من توصيات، ورفض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.