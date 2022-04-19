شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنفى الإعلان عن جداول امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن الإعلان عن جداول امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي للصفين الأول والثاني الثانوي، وقد تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة للإعلان عن جداول امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي للصفين الأول والثاني الثانوي، مُشددةً على أنه فور الانتهاء من وضع جداول امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي للصفين الأول والثاني الثانوي، سيتم الإعلان عنها في بيان رسمي صادر عن الوزارة، كما سيتم إتاحتها على الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي "moe.gov.eg"، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار والجداول المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.