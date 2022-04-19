شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد تشغيل خطوط المترو طوال أيام العيد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 فى معلومات كل ما تريد معرفته استعدادات شركة المترو لعيد الفطر المبارك وجداول وساعات التشغيل طوال أيام العيد والتعديلات في مواعيد التشغيل اليومية خلال التقرير التالى:

1ـ مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة طوال أيام عيد الفطر المبارك.

2ـ مد ساعات التشغيل اليومية لمدة ساعة بحيث ينتهى التشغيل اليومى الساعة 2 صباحا بدلا من الواحدة صباحا.

3- انتهت شركة المترو من إعداد جداول تشغيل العيد.

4- سيلتقى آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 12.55 صباحا.

5- سيلتقى آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1 صباحا.

6-تضمنت جداول تشغيل المترو في العيد قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.15 صباحا.

7 زمن تقاطر بين قطارات الخط الأول 3 دقائق بين كل رحلة والتالية لها و4 دقائق بالخط الثانى و5 دقائق بالخط الثالث.