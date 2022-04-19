شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على حساب ختامى الموازنة العامة للدولة 20/21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20/21.

ونص مشروع القانون فى المادة الأولى بربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20/21 بمبلغ اثنين تريليون ومائة وأربعون مليار وأربعمائة وخمسون مليون جنيه.

كما يربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ ترليون ومائة وثلاثة وثلاثون مليار ومائتان وتسعة وعشرون مليون.

المادة الثانية

ويوزع حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20م21 على النحو التالى:

أولا : المصروفات

يربط إجمالى حساب المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20/21 بمبلغ ترليون و 578 مليار و774 مليون جنيه.

وتوزعت المصروفات على الباب الأول والذى تضمن الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 318 مليار و806مليون جنيه ، والباب الثانى ويشمل شراء السلع والخدمات بمبلغ 81 مليار و461 مليون جنيه والباب الثالث ويشمل الفوائد بمبلغ 565 مليار و497 مليون جنيه والباب الرابع الخاص بالمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 263 مليار و885 مليون جنيه والباب الخامس والخاص بمصروفات أخرى بمبلغ 263 مليار و885 مليون جنيه والباب السادس الخاص بالاستثمارات بمبلغ 997 مليار و507 مليون جنيه.

ثانيا : بلغ ربط الحساب الختامى لحيازة الأصول المحلية والاجنبية بلغت 26مليار و970 مليون جنيه وبلغ ربط حساب ختامى الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية مبلغ 534 مليار و705 مليون جنيه.

المادة الثالثة

وزع حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية للسنة المالية 20/21 على اولا إيرادات بمبلغ ترليون و108 مليار و625 مليون جنيه وتوزعت الإيرادات على ضرائب بمبلغ 833 مليار وو992 مليون جنيه ومنح ب2 مليار و954 مليون جنيه وايرادات اخرى بمبلغ 27 مليار و677 مليون جنيه.

فيما بلغت متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول فى الحساب الختامى نحو 24 مليار و604 مليون جنيه.

المادة الرابعة

يربط حساب ختامى الباب الخامس "الاقتراض " بمبلغ ترليون و7 مليار و220 مليون جنيه ويمثل الفرق بين إجمالي الاستخدامات وإجمالي الايرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20/21 وتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم.