ضبط شخصين في القاهرة بحوزتهما مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (شخصين، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال استقلالهما إحدى السيارات، بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام-مبلغ مالي– 2 هاتف محمول).

بمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للتواصل مع عملائهما، والسيارة لسهولة التنقل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.