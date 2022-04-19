بينهم 6 قضايا حجب سلع.. ضبط 1314 قضية تموينية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

أسفرت عن ضبط 1314 قضية تموينية متنوعة من بينهم 6 قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية بإجمالي مضبوطات بلغت (11,980 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز " -5120 عبوة) (354) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالي مضبوطات بلغت (174,980 طن "لحوم - دقيق - زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – أعلاف" – 1230 عبوة – 3303 عبوة سجائر – 15 أسطوانة بوتاجاز)، وكذا (604) قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن (30 قضية دقيق "تجميع – تصرف" – 103 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 83 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 4 قضايا عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 19 قضية توقف عن الإنتاج – 27 قضية بيع خبز بأزيد من السعر – 338 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (88,8 طن دقيق مدعم "تصرف"– 5,150 طن دقيق مدعم "تجميع" –200 رغيف بلدي مدعم – 29 بطاقة تموينية ذكية) ، وكذا (13) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (850 كجم "أسمدة زراعية " – 9924 عبوة سلع تموينية).. حيث بلغ إجمالي المضبوطات (276,610 طن – 16274 عبوة – 3303 عبوة سجائر – 15 أسطوانة بوتاجاز – 29 بطاقة تموينية ذكية)

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.