لحضور المتهم.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب بحلوان لـ21 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عادل:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بطلق ناري في رأسه، بمنطقة كفر العلو في حلوان، إلى جلسة 21 يونيو؛ لتعذر حضور المتهم.

وألقت مباحث قسم شرطة حلوان، القبض على المتهم بقتل الشاب يوسف عيسى، المعروف إعلاميًا بـ"ضحية الغدر فى حلوان"، بطلق ناري فى رأسه بسبب خلافات بينهما.

تلقى قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر العام، باستقبال جثة "يوسف"، 20 عامًا، مصاب بطلق ناري فى الرأس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص وشهرته أبو حلاوة، 33 عامًا، ومقيم بمنطقة كفر العلو، وتم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن استهداف المتهم وضبطه والسلاح المستخدم.

وقالت والدة الضحية فى حلوان، إنها فوجئت يوم الحادث بشقيق ابنها يخبرها أنه أصيب بطلق خرطوش فى رأسه وأنه نقل لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج والخياطات اللازمة، مضيفةً أن أصدقها "يوسف" لم يخبروها بحقيقة أنه توفى إثر طلق ناري فى رأسه.