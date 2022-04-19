س&ج| أغروني بالشهرة وظروفي صعبة.. أقوال "المحلل الشرعي" محمد الملاح أمام النيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حصل "الخليج 365" على نص تحقيقات النيابة مع المتهم محمد أحمد عبدالعال وشهرته "المحلل الشرعي محمد الملاح".

يُحاكم "المحلل الشرعي" محمد الملاح أمام المحكمة الاقتصادية وأجلت أولى جلسات محاكمته لجلسة 26 أبريل الجاري.

وجاءت أسئلة النيابة العامة للمتهم على النحو التالي..

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بتزوير بطاقة الرقم القومي بأن أثبت في الاستمارة الخاصة باستخراجها بأنك أعزب حال كونك كنت متزوجًا وقف إصدارها في نوفمبر 2018؟

ج/ الكلام دا محصلش وأنا كنت وقت إصدار البطاقة مُطلق ولست متزوجًا وقمت باستخراج البطاقة كبدل تالف بحسن نية.

س: وما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك في نشر أخبار كاذبة وإشاعات كاذبة بطريق العلانية بالظهور في قناة تليفزيونية والادعاء بأنك تزوجت 33 مرة كمحلل شرعي لرد المطلقات لأزواجهن؟

ج/ أنا مكنش قصدي أنشر أخبار كاذبة وإعداد البرنامج هو اللي قالي أقول الكلام دا، وهو الادعاء الذي نفته التحقيقات لاحقًا.

س: ما قولك بأنك متهم بإنشاء وإدارة حساب على فيسبوك بهدف تسهيل ارتكاب الجريمة السالفة؟

ج/ أنا مليش علاقة بهذه الصفحة.

س: ما قولك من أنك متهم بالتعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري؟

ج/ أنا مكنش قصدي حاجة من الكلام، وأنا موديل إعلانات وممثل ثانوي من 3 سنوات

س: ما هي حالتك الاجتماعية، وكم مرة سبق لك الزواج وما آلت إليه الزيجات؟

ج/ أنا حاليا مطلق، وسبق وتزوجت مرتين "طلقت زوجتي الأولى في 2003 أو2004 بسبب مشكلات بينها وبين والدتي، وطلقت زوجتي الثانية في نوفمبر 2018 لرفضها إقامة والدتي التي لا تستطيع الرؤية معنا.

س: ما قولك فيما ثبت للنيابة العامة من مطالعة الفيديو المنشور على قناة MBC مصر من أنك قررت بأنك محلل شرعي وتزوجت 33 مرة ولديك عقود زواج تثبت صحة أقوالك؟

ج: أنا قولت الكلام دا ولكن معد البرنامج ياسر التلاوي هو اللي طلب مني أني أطلع أقول كدا في حلقة 6 أكتوبر 2021.

س: ما هي ملابسات ظهورك في الحلقة؟

ج/ اللي حصل إنه يوم 5 أكتوبر 2021، اتصل بيا ياسر التلاوي وقالي إنه إعداد برنامج "يحدث في مصر" وعايزني معاه في فقرة ولم أسأله عن موضوع الحلقة "وكنت سعيد إني هظهر في MBC مصر.. وبعدها قالي إن فيه عربية هتيجي تاخدني من شارع السودان لمدينة الإنتاج الإعلامي".

أضاف "ياسر التلاوي قالي عاوزين نعمل فقرة نوعية عن المحلل الشرعي وعرض عليا 15 ألف جنيه مقابل ظهوري وأعطاني اسكريبت مكتوب بالكلام اللي مفروض أقوله في الحلقة.. ولقيت إن المكتوب فيه أقول إني محلل شرعي وبعمل كده لوجه الله بدون مقابل.. وعملنا كذا بروفة وبعدها دخلت الحلقة وقولت الكلام اللي ظهر".

س: ما الذي دعاك لقبول الظهور في البرنامج دون معرفة مضمون الحلقة؟

ج/ بحكم عملي كممثل ثانوي بالنسبالي حاجة كويسة إني أظهر في قناة متشافة زي MBC مصر أو برنامج معروف.

س: ما هو الحوار الذي دار بينك وبين ياسر التلاوي آنذاك؟

ج/ هو طلب مني أظهر في الحلقة وأقول الكلام دا وعرض عليا مبلغ مالي وعمل فني وأغراني بأني سوف أحصل على الشهرة "قالي شوف بعد الحلقة كم العروض اللي هتجيلك".

س: ما هي قيمة المبلغ المالي الذي عرضه عليك؟

ج/ عرض عليا 15 ألف جنيه وأنا كنت خايف لأروح في داهية وهو طمني بإني مش همضي على أي حاجة ومفيش أي مسؤولية ولما لقاني خايف زود المبلغ لـ150 ألف جنيه فوافقت.

س: ما الذي بدر منك أثناء تصوير الحلقة؟

ج/ أنا اتكلمت زي ما ياسر التلاوي طلب مني وادعيت إني محلل شرعي 33 مرة، لكن بيان النيابة العامة نفى ادعاء "الملاح".

ج: لا. لأنه عارف إن الكلام غير صحيح

س: ماذا حدث بعد انتهاء الحلقة؟

ج/ هما كانوا عايزيني أمشي فسألتهم على الفلوس اللي اتفقنا عليها وقالولي سيتم تحويلها على حسابي "وأنا متعود أطلع أوردر باخد فلوس وأنا ماشي" فقالولي إن النظام عندهم مختلف وبيتم التحويل على حساب بنكي أو محافظ إلكترونية، وفي النهاية ياسر التلاوي سحب 3 آلاف وأعطاهم لي وقالي الباقي هنحوله خلال يومين، ويوم 9 أكتوبر اتحولي 5 آلاف جنيه وقابلت ياسر اداني 2000 جنيه وخد الـ3 آلاف اللي دفعهم لي.

س: ما هو تحديد إجمالي المبلغ الذي تقاضيته مقابل ظهورك؟

ج: 5 آلاف جنيه

س: وما سبب عدم إعطائك الـ150 ألف جنيه المتفق عليهم؟

ج/ أنا معرفش السبب تحديدًا لكن يمكن عملوا كده عشان طلعت قبل نهاية الشهر وكذبت الكلام اللي اتقال في الحلقة.

س: ما قولك فيما قرره مجري التحريات بأن تصريحاتك خلقت حالة من البلبلة بأوساط المواطنين في ضوء تعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية والتماسك الأسري؟

ج/ أنا اكتشفت بعد الحلقة إني كنت غلطان وندمت على كده "وكان نفسي أتشهر وتم إغرائي بالشهرة والفلوس وأنا ظروفي صعبة خلتني ألجأ لكده".