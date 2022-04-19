ضبط 5 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة مجموعات من قوات الأمن بمديرية أمن البحيرة، حملة أمنية؛ استهدفت دائرة (مركز شرطة وادي النطرون -قسم شرطة النوبارية) بمحافظة البحيرة.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 متهمين لعدد إثنين منهم معلومات جنائية، بحوزتهم (4 قطع سلاح ناري "بندقية خرطوش – 3 فرد محلي"-وعدد من الطلقات الخرطوش).

كما ضبطت الحملة، شخص بحوزته كمية من مخدر الهيروين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري استمرار الحملات.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.