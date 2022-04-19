لتوفير نفقات وقطع غيار.. "إير كايرو" تختار خدمات إيرباص لدعم أسطولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران، اختيار خدمات إيرباص المعروفة باسم Flight Hour Services (FHS) لدعم كامل أسطولها من طائرات إيرباص.

وتتولى شركة "إيرباص" المصنعة للطائرات خدمات المواد بما يشمل التخزين في الموقع ضمن المقر الرئيسي للشركة ومحطاتها الخارجية، فضلاً عن إصلاح المكونات وتوفير الخدمات اللوجستية وخدمات هندسة المكونات.

وتتيح حلول المواد من "إيرباص" لشركة "إير كايرو" خفض نفقاتها الرأسمالية، عن طريق تقليل حاجتها إلى الاستثمارات والحد من تكاليف الصيانة لديها في المستقبل، كما تساهم خدمات FHS في ضمان جاهزية أسطول إير كايرو مع توافر قطع الغيار والخبرات الراسخة للتحقق من موثوقية المكونات.

وتوفر إيرباص خدمات Flight Hour Services (FHS) لأكثر من 1,200 طائرة في جميع أنحاء العالم، بفضل ميزاتها الاستثنائية ولا سيما خلال فترات ما بعد الأزمات، والتي تفرض على شركات الطيران مراقبة تكاليفها وضبط استثماراتها.​