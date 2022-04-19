قومي المرأة يستعرض جهوده في المشروع القومي لتنمية الأسرة واستعداداته لمؤتمر المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

استعرضت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة خلال رئاستها اجتماع المجلس الدوري الجهود المبذولة في المشروع القومي لتنمية الأسرة.

وبحثت رئيسة المجلس - خلال الاجتماع بمشاركة عضوات وأعضاء المجلس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس - خطة المجلس أيضا للوصول إلى مؤتمر المناخ COP27 والمزمع عقده في شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وقالت الدكتورة مايا "إنه سوف يتم إطلاق اسم الدكتور الراحل العظيم نبيل صموئيل على منتدى المنظمات الأهلية، وذلك تخليدا لذكراه وعرفانا بجهوده في فكرة إنشاء المنتدى، واستمراريته في تناول كافة قضايا المرأة والمجتمع.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر والتقدير للدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، والكاتبة نشوى الحوفي على مشاركتهما في الحملة التوعوية التي أطلقها المجلس بعنوان المرأة المصرية مفتاح حياة للتوعية بقضايا المرأة.

وأشادت رئيسة المجلس بالتعاون المشترك مع مؤسسة شباب القادة في مشروعات she leads و Leaders league.​