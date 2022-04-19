"نائب التنسيقية": الصناديق الخاصة تنفق أموالًا دون سند قانوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كاشف وواضح؛ لأنه يتحدث بلغة الأرقام، وكان يجب على الحكومة عدم تجاهل توصياته .

وأضاف مقلد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للحكومة، أن الصناديق الخاصة تفرض رسومًا وتنفق أموالًا دون سند قانوني، مما يدفعنا للالتفات إلى هذا الأمر المهم.

وانتقد أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب أن هناك مشروعات يتم البدء فيها ولا تكتمل؛ نتيجة أن الدراسات الخاصة بها لم تكن مكتملة أو المواصفات الفنية على غير المستوى، وما أمكن حصره من قِبل الجهاز المركزي للمحاسبات من هذا الأمر يكلف موازنة الدولة أكثر من ١٠ مليارات جنيه.

وشدد مقلد على أن الحكومة لم تنفذ الحد الأقصى للأجور في كثير من الجهات، رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من طبق الأمر، وتبرع بنصف راتبه لصندوق تحيا مصر .

يُذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تشهد مناقشة حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن / السنة المالية 2020- 2021.