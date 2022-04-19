وزيرة الثقافة تعلن إطلاق سينما الشعب في ٤ محافظات.. إليك التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تطلق الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مشروع "سينما الشعب.. الذي يهدف إلى تقديم الأعمال السينمائية المعاصرة والحديثة بأسعار رمزية في متناول كل فئات المجتمع والمواطن المصري البسيط من خلال قصور وبيوت الثقافة المنتشرة في مختلف محافظات مصر ويتم تنفيذه بدور العرض السينمائى التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة وبإشراف الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك 2022.

ويبدأ المشروع بخمسة دور عرض في أربعة محافظات هي سينما قصر ثقافة قنا، سينما السادات وشبين الكوم بالمنوفية، قصر ثقافة الأنفوشي بالأسكندرية، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة كمرحلة أولى ثم يعمم بمختلف أنحاء الجمهورية ويضم أفلام روائية قصير أو تسجيلية قصيرة من انتاج وزارة الثقافة ممثلة في أكاديمية الفنون والمركز القومي للسينما والإدارة العامة للثقافة السينمائية تعرض قبل بداية الفيلم السينمائى الرئيسي الذي تقدمه شركات التوزيع الكبري مما يساهم فى إلقاء الضوء على الأعمال المتميزة التى تنتجها وزارة الثقافة ويساهم في نشر الوعي المجتمعي وكذلك الأعمال المستقلة المتميزة.

وقالت عبد الدايم: إن المشروع يبرز إيمان الدولة بدور الفنون والثقافة وتأثير القوي الناعمة فى تشكيل الوعي العام، ويأتي ضمن مسارات وزارة الثقافة لدعم صناعة السينما وتعظيم دورها التنويري، حيث يتيح الفرصة لعرض أعمال المبدعين الحديثة والهادفة التي تسهم في الارتقاء بالمجتمع ويفتح آفاق وأسواق جديدة للاستثمار الفني أمام الأعمال السينمائية من مختلف دول العالم إلى داخل الوطن.

وأضافت: حرصا على جذب جميع شرائح المجتمع، وتنفيذا لمبدأ العدالة الثقافية التي تعد إحدى محاور عمل وزارة الثقافة تقرر أن يبلغ أسعار التذاكر الخاصة بالعروض ٤٠ جنيها فقط، مشيرة إلى أهمية المشروع فى نشر التنوير والثقافة السينمائية ومجابهة الفكر المتطرف من خلال مواد إبداعية جادة وهادفة.

ووصفت المشروع بأنه اضافة حقيقية وفاعلة للأنشطة والفعاليات الإبداعية التي تقدم في المواقع الثقافية وتابعت ان المرحلة الثانية تشمل ٤ محافظات أخرى هي قصرا ثقافة دسوق وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، سينما قصر ثقافة سيوة بمحافظة مطروح، سينما هيبس بالوادي الجديد، سينما قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

وصرح الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة انه بدعم من وزيرة الثقافة تم الانتهاء من كافة التجهيزات الفنية والتقنية في المحافظات الأربع الأولي استعداد لبدء العمل في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف: تم الاتفاق مع شركات التوزيع الكبري على تقديم أحدث إنتاج فني لها والذي يبدأ بفيلم (واحد تاني) بطولة الفنان أحمد حلمي وتأليف هيثم دبور واخراج محمد شاكر خضير.

وتابع: إن الإدارة السينمائية بالهيئة برئاسة الفنان تامر عبد المنعم تعمل على قدم وساق للانتهاء من تجهيزات المواقع الثقافية بالمحافظات حتي يصل المنتج السينمائي الجاد لكافة ربوع الوطن.