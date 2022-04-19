شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى: ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 10 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيهات. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات ‏‎‏‎- الكوسة بـ 7.5 جنيه. ‏‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيهات. ‏‎‏‎- الخيار بـ 10.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 11.5 جنيه ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 14 جنيها. ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 24 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 13 جنيها. - فاصوليا 10‎ جنيهات. ‏- بلح بارحى 34 جنيها. ‏‎- البسلة 12.5 جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها. ‏‎- ورق عنب 19 جنيها. ‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها. ‏‎- يوسفي سكرى 7 جنيهات. - برتقال بصرة 7 جنيهات. - برتقال بلدى 5 جنيهات. - الفراولة 13 جنيها.