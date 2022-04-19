شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 10 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 3.75 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات
- الكوسة بـ 7.5 جنيه.
- الجزر بـ 7 جنيهات.
- الخيار بـ 10.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه.
- الباذنجان العروس 11.5 جنيه
- الفلفل البلدى 14 جنيها.
- الفلفل الألوان 24 جنيها.
- الليمون بـ 13 جنيها.
- فاصوليا 10 جنيهات.
- بلح بارحى 34 جنيها.
- البسلة 12.5 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- ورق عنب 19 جنيها.
- تفاح إيطالى 23 جنيها.
- يوسفي سكرى 7 جنيهات.
- برتقال بصرة 7 جنيهات.
- برتقال بلدى 5 جنيهات.
- الفراولة 13 جنيها.