شكرا لقرائتكم خبر عن "الأطباء" تنتهى من استخراج ترخيص مزاولة المهنة لـ100 طبيب دفعة مارس 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قسم السجلات بالنقابة قد انتهى من إجراءات استخراج تراخيص مزاولة المهنة وعضوية النقابة للأطباء الذين تقدموا خلال الأيام القليلة الماضية، من حديثى التخرج بدفعة مارس 2022.

وأضاف حسين، فى بيان، أنه تم تسجيل أكثر من 100 طبيب خلال الأسبوع الماضي، مؤكدا أن النقابة تستقبل الأطباء يوميا من العاشرة صباحاً حتى الثالثة مساءً لاستلام التراخيص الخاصة بهم من قسم السجلات بالنقابة العامة للأطباء .

كانت قد قالت نقابة الأطباء، إنه تيسيراً على الأطباء حديثي التخرج من دفعة مارس 2022 والذين لم يتنسى لهم التسجيل بنقابة الأطباء واستخراج ترخيص مزاولة المهنة، فقد تواصلت إدارة النقابة العامة للأطباء مع الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وتم الإتفاق على تلقي مسوغات استخراج ترخيص مزاولة المهنة بنقابة الأطباء وإيفاد مندوب من النقابة لإنهاء الإجراءات واستخراج التراخيص للأطباء من وزارة الصحة، وذلك تيسيراً على الأطباء وتعاملهم من خلال جهة واحدة وهي نقابة الأطباء.