شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صلاة عيد الفطر بمحافظات ومدن الجمهورية.. القاهرة 5:36 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضـان 1443 هـ الموافق 2022 / 4 / 30 م ( يوم الرؤية ) .
ووفقا لإمساكية شهر رمضان لعام 1443 هجريا الموافق 2022 ميلاديا ، يكون يوم الأحد 2022 / 5 / 1 م هو المتمم لشهـر رمضان 1443 هـ ، وتكون غرة شهر شوال 1443 هـ فلكياً يوم الإثنين 2022 / 5 / 2 م ( عيد الفطر المبارك ) ، وصلاته بالقاهرة 5:36 صباحا.
وينشر ”الخليج 365” موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية ، وذلك وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك :
القاهرة 5:36
الجيزة 5:37
الإسكندرية 5:40
بورسعيد 5:30
السويس 5:31
العريش 5:25
الطور 5:30
سانت كاترين 5:28
طابا 5:23
شرم الشيخ 5:27
دمنهور 5:38
طنطا 5:36
المنصورة 5:34
الزقازيق 5:35
بنها 5:36
شبين الكوم 5:37
كفر الشيخ 5:36
الفيوم 5:39
بنى سويف 5:38
المنيا 5:41
أسيوط 5:41
سوهاج 5:40
قنا 5:36
أسوان 5:38
أبو سمبل 5:46
مرسى مطروح 5:50
الغردقة 5:30
الخارجة 5:47
الإسماعيلية 5:31
دمياط 5:32
السلوم 5:58
نويبع 5:24
حلايب 5:26
شلاتين 5:29