شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة بالقومى للبحوث تكشف أهمية الصيام للتحكم فى مستويات الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ايات فرغلى هاشم باحث بقسم الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومى للبحوث، نشرة طبية صادرة عن المركز ضمن حملة التوعية الرمضانية تحت شعار "صوم رمضان صحة وعبادة و روشتة من غير عيادة" والتى أطلقها المركز تحت إشراف الدكتورة منال رمضان رئيس قسم مكسبات الطعم والرائحة بالمركز القومي للبحوث أن الصيام من الكنوز الصحية لمرضي الكوليسترول.

واوضحت الدكتورة آيات فرغلى ، أنه من المعروف أن الكوليسترول عبارة عن مادة شمعية توجد في الدم والتي يحتاج اليها الجسم لبناء الخلايا الصحية، ولكن وجودها بنسبة مرتفعة يمكن أن تسبب ترسبات دهنية في الأوعية الدموية مما تؤدي إلى صعوبة تدفق كمية كافية من الدم عبر الشرايين وبالتالي يمكن أن تشكل جلطة تسبب النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

وتابعت، يعتبر صيام شهر رمضان هو الأكثر حظا لمرضي الكوليسترول المرتفع حيث أشادت الكثير من الدراسات والأبحاث العلمية بدور الصيام الايجابي في الحد من نسبة الكوليسترول المرتفع، علي سيبل المثال هناك دراسة أوضحت تحسن ملحوظ في مستويات الكوليسترول الجيد HDL والكوليسترول الضار LDL بعد انتهاء شهررمضان وعلاوة علي ذلك تم إثبات فعالية الصيام في التحكم بمستويات الكوليسترول،وهناك دراسة أخري ركزت علي العلاقة بين الصيام علي مدي فترة زمنية طويلة تصل الي 16 ساعة ومرضى الكوليسترول وكانت النتائج جيدة حيث اشتملت على انخفاض مستويات الكوليسترول السيء والدهون الثلاثية في الدم مع عدم وجود تغير ملموس في مستويات الكولسترول الجيد في الدم.

من الجدير بالذكر أن فريضة الصيام لا تشكل أي خطر على مرضى الكوليسترول المرتفع بل بالعكس قد يعود عليهم بالمنفعة مما يعكس العلاقة الإيجابية بين الصيام ومرضى الكوليسترول. ألا أن هناك بعض التوصيات الصحية في الشهر الكريم التي يجب اخذها بعين الاعتبارلمرضي الكوليسترول ومنها تجنب تناول مصادر الدهون المشعبة مثل السمن والحليب كامل الدسم واللحوم العالية بالدهون والأطعمة المقلية واستبدالها بالدهون الصحية غير المشبعة. وفي نفس السياق فان تناول الأغذية الغنية بالأوميجا 3 لها تاثير ايجابي ملحوظ علي صحة مرضي الكوليسترول مثل الأسماك كالماكريل والسلمون والتونة، المكسرات، والزيوت النباتية الصحية مثل زيت الكتان والزيتون. عزيزي القأرئ يجب علي مرضي الكوليسترول التركيز علي مصادر البروتينات الصحية والاكثار من تناول الأغذية الغنية بالألياف مثل الخضار والفواكه.

ونصحت الباحثة بالمركز القومى للبحوث ، مرضي ارتفاع الكوليسترول باتباع هذه العادات الصحية السليمة في وجبتي الافطار والسحور والحد من الأغذية الدسمة والحلويات التي قد تميز هذا الشهر المعظم بالضافة الي ممارسة نشاط بدني مناسب.