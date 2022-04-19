"خالد" يطلب تطليق زوجته: "بتخرج بليل وتسيبني لوحدي في البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

"ممرضة وبتاخد كل شفتاتها بليل ومبسوطة بشغلها مش هتسيبه"، بتلك الكلمات برر "خالد. ك"، تواجده داخل محكمة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى قضائية، يطلب فيها فسخ عقد زواجه من "سحر. م"، بعد شهرين زواج.

يقول الزوج في دعواه: "منمتش ليلة واحدة بره بيتي، ولا شوفت ست متجوزة جديد بتتصرف بطريقتها، والسبب في كده هو إني اتجوزت من سيدة لا أعرف عن صفاتها شيئا إلا بعد الزواج.. كانت مقابلة واحد بس وبعدها اتجوزنا".

وأضاف الزوج : بعد انتهاء أجازة شهر العسل عادت زوجتي للعمل، ولكني فوجئت باختيارها ورديات شغلها بالليل، وعندما ناقشتها في تغيير مواعيد عملها ردت عليا وهي مبتسمة دي طبيعة شغلي، حاولت التأقلم مع الحال لأسابيع لكن الموضوع لم يستمر كثيرا لأنها لم تحاول حتى تغيير الوضع للأفضل".

واستكمل الزوج: تحملت عذابًا لم أراه من قبل، كُنت أقاوم حتى لا أيأس، وعندي أمل أن تترك العمل لكنها تُحبه أكثر مني؛ مُضيفا : "ولما قولتلها سيبي الشغل سابتني وراحت تعيش عند أهلها".

واختتم الزوج: "أنا تعبت من أفعالها وقررت الانفصال عنها وإعطائها كل مستلزماتها، لكنها رفضت، فلجأ إلى محكمة الأسرة، وأقام دعوى فسخ عقد زواجه، وحملت رقم 108 لسنة 2021، ومازالت الدعوى منظورة.