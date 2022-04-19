"قتل مراته وحماه قبل الفطار".. لماذا تخلص تاجر سيارات من أسرته في الإسماعيلية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

هزت جريمة قيام زوج بقتل حماه وزوجته طعنًا بالسكين صباح اليوم الأول من شهر رمضان بمحافظة الإسماعيلية، الرأي العام بسبب تفاصيلها ولاختيار الزوج نهار رمضان لارتكاب جريمته؛ رغم وقوع خلافات بينهم قبل 3 سنوات.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل ربة منزل تدعى "ابتسام سيد عناني- 39 عامًا"، ووالدها "السيد عناني أحمد 70 سنة" وذلك بشارع المخرطة، بقرية نفيشة، التابعة لمركز شرطة الإسماعيلية.

المتهم "خلاف. ع"، 48 عامًا، -يعمل في تجارة السيارات- كان على خلاف دائم مع "الضحية" بسبب عدم رغبته في تحمل المسئولية والإنفاق على أسرته، بعدما أنجبت له طفلتين وهو لا يحب "خلفة البنات"، على حد قول ابنة الضحية.

"ملك" الإبنة الكبرى للزوجة الضحية والمتهم، تكشف تفاصيل القضية، موضحة أن والدها تركهم بعد علمه بحمل والدتها، خوفا من إنجاب فتاة ثالثة، وتركهم يواجهوا الحياة بدون مصدر دخل.

توضح الإبنة: أهل والدتي وقفوا بجوارنا وسمحوا لوالدتي بفتح محل لصناعة الستائر والتنجيد، وعندما أنجبت والدتي ولدًا، أصر والدي على الرجوع إليها رغم عدم موافقتها، حيث إنها لم تنسَ له سوء معاملته وقيامه بتركها وحيدة فترة الخلافات بينهما.

"أبويا رفض الطلاق وأصر على العودة إلى والدتي، وحاول ابتزازها بتسديد المبلغ الذي سبق وأن أنفقه على تشطيب الشقة التي نسكن فيها منذ زواجهما في المنزل العائلي لجدي"، وعندما رفضت والدتي، هاتفته في محاولة لإقناعه بعدم مطالبته بالمبلغ مرة أخرى، بداعي أننا نقيم في المنزل، "يرضيك يا بابا نترمي في الشارع، رد عليا وقالي هقتلكم كلكم لو مرجعتوش فلوسي" تواصل ملك.

وعن تفاصيل الجريمة التي وقعت أمام عينيها، تقول: "أختي الصغيرة كان عندها امتحان الصف الرابع الابتدائي، وأمي كانت في أوضتها"، وفوجئنا بوالدي يقتحم الشقة قائلًا لوالدتي: مفاجأة، ثم سدد لها عدة طعنات نافذة، وقام بتهديدي بالقتل، فتمكنت من الهرب وبحثت عن جدي لاستنجد به لكن وجدته في محله ملقى بجوار "مصليته ومصحفه" الغارقين بالدماء.

وأضافت ملك: آخر رسائل أخبرتني والدتي إياها قبل نقلها إلى المستشفى ولفظ أنفاسها الأخيرة كانت "خلي بالك من إخواتك".

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص وكريمته بالإسماعيلية، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

البداية عندما تلقى مركز شرطة الإسماعيلية بلاغا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها أحد الأشخاص – كريمته، مقيمان بدائرة المركز مصابان بجروح طعنيه متفرقة بالجسم وتوفيا إثر إصابتهما، وبسؤال كريمة الثانية أقرت بقيام والدها، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بالتعدي على جدها ووالدتها بسلاح أبيض وذلك لوجود خلافات بينهم.

وأقدم زوج على قتل والد زوجته وطعن زوجته عدة طعنات بسلاح أبيض، بسبب خلافات عائلية بين الزوج والزوجة، تصاعدت إلى مشاجرة كبيرة في صباح اليوم الأول من شهر رمضان.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، أمكن ضبطه حال اختبائه بإحدى الزراعات بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، كما أضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بإحدى المجاري المائية بالإسماعيلية .