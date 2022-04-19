رئيس مصلحة الجمارك يتابع سرعة إنهاء الإجراءات للركاب بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أجرى الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، جولة تفقدية ميدانية للعمل بمطار القاهرة الدولي، تابع خلالها صالات السفر وأجهزة الفحص بالأشعة والأسواق الحرة.

واطمأن غتوري على انتظام أجهزة الفحص بالأشعة الجديدة وسلامة العمل بعد دخولها منظومة التفتيش، والوقوف على سير العمل بتفتيش الركاب بالمبنى بصفة عامة، مطالبا بحسن التعامل مع الركاب القادمين والمغادرين، والتعاون مع جميع الجهات العاملة والحرص على حفظ مكانة رجال الجمارك.

وقال رئيس مصلحة الجمارك إن مطار القاهرة واجهة ومظهر حضاري جميل ومشرف لمصر، وإن العاملين بجمارك الركاب بمطار القاهرة خاصة وبمصلحة الجمارك بصفة عامة يقومون ببذل جهود كبيرة وعظيمة، ويواصلون العمل والسهر بجميع المنافذ الجمركية ويقدمون التضحيات من أجل حماية أمن واقتصاد البلاد ومصلحة الوطن الغالي، مثنيا على الضبطيات الكثيرة والمحاضر الفنية التي تم تحريرها في الفترة الأخيرة.

ووجه الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتكثيف الاستعدادات ورفع درجة الاستعداد بمختلف المنافذ الجمركية والمطارات والموانئ البحرية والبرية للتسهيل على القادمين لقضاء إجازات عيد الفطر المبارك والعطلات، ودعم صالات الوصول بأعداد إضافية من مأموري الجمارك، ومأموري الفحص بأجهزة الأشعة، وتشغيل أجهزة الفحص بأشعة "الإكس راي" المتطورة بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتكنولوجيا "الالتزام التجاري"، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية واستقبال الركاب الوافدين من الأجانب والمصريين.

ونقل رئيس مصلحة الجمارك للعاملين تحيات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك شهدت تطويرا هائلا في الفترة الأخيرة يساعدها للقيام بدورها الجوهري والاستراتيجي بالتنسيق مع جميع الوزارات والمصالح والهيئات لتسهيل حركة التجارة وجذب السياحة، وحماية الحدود من عمليات التهريب بكافة أشكاله، حيث تم تحديث المنظومة التشريعية بإصدار قانون الجمارك ولائحتة التنفيذية وتحديث الميكنة بتطبيق منظومة نافذة ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، وتطوير العنصر البشري وتحسين بيئة العمل وتحديث منظومة أجهزة الفحص بأشعة X-RAY والتخلص من الرواكد والمهمل.

وقال الشحات غتوري إنه سيتم الإطلاق التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية منتصف مايو المقبل، وبدء التشغيل الإلزامي في الأول من أكتوبر المقبل، بما يُسهم في تبسيط ورقمنة الإجراءات، والعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، وتنشيط حركة التجارة، وتشجيع الصادرات المصرية، والتيسير على مجتمع الأعمال، وحظر دخول البضائع الرديئة أو مجهولة الهوية.

ودعا رئيس مصلحة الجمارك المتعاملين مع المنظومة الجمركية الذين يستوردون بضائع من الخارج عبر الموانئ الجوية، إلى الإسراع بالانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة» www.nafeza.gov.eg، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المنظومة الجديدة، موضحًا أنه ينبغي على المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين تقديم كل مستندات الشحنة قبل شحن البضائع بالموانئ الجوية؛ للحصول على رقم القيد الجمركي «ACID»، وأنه سيتم إصدار «ACID» في الشحن الجوي بشكل فوري، ولن يتم السماح بتفريغ الشحنة إلا بعد إدراج الناقل أو قادة الطائرات لرقم القيد الجمركي.

وأضاف أن فترة التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية، ستمنح المتعاملين مع المنظومة الجمركية فرصة التسجيل على المنظومة والتدرب عليها، حيث لن يكون مسموحًا بالتطبيق الإلزامي بدخول أي بضائع للبلاد عبر الموانئ الجوية إلا من خلال المنظومة الجديدة.

كما حرص رئيس مصلحة الجمارك على عقد لقاء مفتوح مع مأموري الجمارك، ناقش فيه مقترحاتهم لتطوير العمل والمشاكل والمعوقات الخاصة بسرعة التصرف في بضائع المهمل والمتروكات بمطار القاهرة، والدورات التدريبية والزي الجديد للعاملين والترقيات والحوافز والبدلات وصناديق الرعاية الاجتماعي للعاملين.

وجاءت الزيارة في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بسرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين والحفاظ على الأمن القومي، وحرصا من قيادة مصلحة الجمارك على القيام بجولات مستمرة للمتابعة الميدانية، وتفقد أحوال سير العمل على أرض الواقع وإقامة جسور للتواصل والتفاعل المستمر بين قيادة مصلحة الجمارك والعاملين بها والمتعاملين معها، وحل جميع المشكلات والمعوقات التي تعترض العمل الجمركي.​