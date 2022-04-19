شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض بالحرارة اليوم على كافة الأنحاء ونشاط رياح.. والقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، وسانت كاترين العظمى 25 درجات والصغرى 15