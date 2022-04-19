شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات للتعرف على لحم الكلاب.. أبرزها اللون الأحمر الداكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى الفقى، ‎رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، إن عدة علامات بسيطة يمكن من خلالها للمواطن غير المتخصص التعرف على أن اللحم الذى قام بشرائه لحم كلاب أم لا.

وأوضحت سالى، لليوم السابع، أن تلك العلامات هى:

1- لحم الكلاب لونها أحمر داكن، وقوامها صلب ومتماسك، و يكون سطحها لزج.

2- يحتوي لحم الكلاب على القليل من الدهون بين العضلات، وأسفل الجلد.

3- الدهون الموجودة فى لحم الكلاب بيضاء اللون مائلة للون الأصفر.

4- يزداد احمرارًا عند غليه بالماء.

5- عند تدفئة سكين على النار وقطع شريحة صغيرة فإن الرائحة تتغير وتصبح كريهة .

وأشارت إلى ضرورة شراء اللحوم من الجزارين الموثوق بهم، وأن تكون اللحوم مختومة، وتجنب شراء المعروضة خارج المحل المعرضة للتلوث أو من الباعة الجائلين أو من الطرق الزراعية أو الصحراوية أو من مصدر غير معلوم، وكذا عدم شراء اللحوم المقطعة أو غير المتجانسة فى الشكل أو فى اللون، حيث أن لون اللحوم السليمة يكون وردى ولون الدهن أبيض ناصع كما هو فى الجاموس والضأن، ومائل للإصفرار كما هو فى البقرى، أما الفاسدة يكون لونها داكن.

وأَضافت: أن اللحمة السليمة متماسكة وملمسها طبيعى، على عكس اللحمة الفاسدة غير متماسكة، فعند الضغط عليها بالأصبع تترك علامة واضحة بالإضافة أيضا إلى ملمسها اللزج وظهور كثيف لمياه مخلوطة بالدم، كما أن اللحوم السليمة رائحتها مقبولة ، أما اللحمة الفاسدة نجد ان رائحتها كريهة غير محببة.