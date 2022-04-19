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قانون العمل الجديد يعالج بطء التقاضى وعدم جدوى الجزاءات الجنائية

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القاهرة - سامية سيد - جاء مشروع قانون العمل الجديد الذى وافق عليه مجلس الشيوخ مؤخرا ومن المنتظر أخذ الموافقة النهائية عليه داخل مجلس النواب، ليعالج القصـور الوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر القـانون رقـم 12 لسنة 2003، ويستهدف القانون عددا من المحددات الرئيسة التي نستعرضها فيما يلى:

  1. يعالج مشروع القانون تعثر التسوية الودية بين طرفى علاقة العمـل.
  2. مواكبة اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
  3. يعالج بطء عمليات التقاضي وعـدم جـدوى الجزاءات الجنائيـة.
  4. التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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