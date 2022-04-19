شكرا لقرائتكم خبر عن 81% من القراء يؤيدون مقترح مشروع قانون مكافحة هدر الطعام وإعادة تدويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد المقترح البرلماني بمشروع قانون لمكافحة هدر الطعام وإعادة تدويره وتوزيعه، أيد غالبية القراء المقترح البرلماني بمشروع قانون لمكافحة هدر الطعام وإعادة تدويره وتوزيعه.

وأيد 81% من القراء المقترح البرلماني بمشروع قانون لمكافحة هدر الطعام وإعادة تدويره وتوزيعه، بينما عارض 19% من القراء المقترح البرلماني بمشروع قانون لمكافحة هدر الطعام وإعادة تدويره وتوزيعه.