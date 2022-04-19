شكرا لقرائتكم خبر عن هندسة القاهرة تختتم اليوم امتحانات الميد تيرم لطلاب الفصلين الدراسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن الكلية ستنتهى اليوم الثلاثاء من امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى الميد تيرم، وذلك بالنسبة لطلاب الكلية المقيدين بنظام الفصلين الدراسيين على أن تستأنف المحاضرات للطلاب بداية من الأسبوع المقبل.

وأضاف الدكتور حسام عبد الفتاح فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن طلاب برامج الساعات المعتمدة سيواصلون امتحانات الميد تيرم حتى نهاية الأسبوع الجارى، مشيرا إلى أن الكلية منحت الأقسام والطلاب اختيار المواد التى يؤدون فيها الاختبارات وفقت لتسجيل المواد.

وأكد عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، أن الكلية تراعى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال الامتحانات، حيث يتم تعقيم القاعات ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل قاعات الامتحانات.

وأشار الدكتور حسام عبد الفتاح إلى ان الكلية بدأت امتحانات الميد تيرم لطلاب الفصلين الدراسيين وطلاب البرامج منش اسبوع، ولم تشهد الكلية أى مشاكل تعيق انتظام الامتحانات.