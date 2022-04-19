محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة في حلوان.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء الدين شوقي، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة "مصطفى .ا" طالب محبوس لاتهامه بهتك عرض طفلة بأن أغواها بحبه لها حتى وقعت فريسة له بمنصة التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولي ومصطفى حسن أبو قورة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بأنه في غضون عام 2020 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، وحال كون المجني عليها طفلاً وقت تعرضها للخطر وارتكاب المتهم الواقعة عليها واقع المجني عليها "ش.ا.ا" بغير رضاها جنسياً حال كونها لم تبلغ 18 عاما، بأن هتك عرضها بعد أن أوهمها بحبه ورغبته في زيجتها فتبادلته ذلك ولم تك تعلم بنواياه الشيطانية، فسقطت في براءتها بأن اعتاد كشف عورتها المصونه المحمية قانوناً وإقامة علاقة جنسية معها غير كاملة عبر تطبيق فيسبوك بموقع التواصل الاجتماعي، فهدد المجني عليها بإفشاء أمور مخلة بالشرف لها، ولما كان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو إقامة علاقتهما غير الشرعية.

وأضاف أمر الإحالة بأن المتهم أكره المجني عليها على عقد زواج عرفي دون رضاها أو رضا ذويها فاعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن توصل لصور ومقاطع مرئية لها بغير رضاها عبر هاتفه الجوال مهددًا المجني عليها بنشر صورها لحملها على إقامة علاقة جنسية فتوصل بغير حق للحصول على وسيط إلكتروني خاصة للمجني عليها.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم تسبب عمداً في إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، واعتدى على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري، وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، واصطنع حسابا إلكترونيا عبر الفيس بوك ونسبه زوراً للمجني عليها واستخدمه في أمور مسيئة إليها فعرض حياتها وأخلاقها للخطر.